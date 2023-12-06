İsrail'den yeni katliam açıklaması: Üçüncü aşamaya geçtik!

İsrail dünyanın gözleri önünde bir soykırım uyguluyor. 7 Ekim'den bu yana on binden fazla Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusu yeni bir açıklamayla kan dökmeye devam edeceğini duyurdu. İsrail ordusu tarafından "Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü." açıklaması yapıldı.

HAMAS'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a açıklamalarda bulundu. Hamdan, çatışmalar ne kadar sürerse sürsün hazırlıklı olduklarını belirterek, "İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok" dedi.