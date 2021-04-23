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23 Nisan 2021 Cuma 00:02:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 00:02:00

İsrail'den teravih sonrası müdahale: 32 Filistinli yaralandı

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İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı.

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.

Etiketler : İsrail teravih Filistinli
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