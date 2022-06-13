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13 Haziran 2022 Pazartesi 13:52:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 13:53:00

İsrail'den Lübnan'a tehdit: İmha edilecek binlerce hedef belirlendi

Kaynak: AA

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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin Lübnan'a ilişkin son açıklamaları tehdit içerdi. Kochavi, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedefin belirlendiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedefin belirlendiğini açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Kochavi, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullandı.

İçinde füze olan veya füze yakınında bulunan her ev ile füze komuta merkezinin tümünün savaşta vurulacağını belirten Kochavi, "(Lübnan'daki Hizbullah'a atıfta bulunarak) Düşmanın füze ve roket sisteminde imha edilecek binlerce hedefi belirledik." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgeleri İran destekli Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanıyor. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da 2013'ten beri ciddi bir çatışma kaydedilmedi.

Etiketler : Aviv Kochavi İSRAİL LÜBNAN İsrail ordusu
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