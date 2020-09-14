  • BIST
    1108.41
  • Dolar
    7,4935
  • Euro
    8,9050
  • Altın
    471,9060
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi
Benzine 11 kuruş indirim
Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi yeniden başgösterdi
Devasa iki gemi, 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi
Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST tüm coşkusuyla Gaziantep'te kaldığı yerden devam ediyor
Bangladeşli Bakan: Bizler, Rohingya krizinde Türk kardeşlerimizin yanımızda olduğunu gördük
BM'den uluslararası topluma çağrı: Gazze'deki abluka acilen kaldırılsın
MSB paylaştı! ASELPOD görüyor, Mehmetçik vuruyor
"Yarın Arap milletinin tarihinde kara bir gün olacak"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım! 1. snıflar için hazırlandı
Koronavirüsten ölen hastanın son mesajı: Ben geç kaldım, siz kalmayın
Gizli vaftiz töreni İngiltere'yi karıştırdı!
Bakan Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı ile bir araya geldi
Adıyaman'da 38 eve karantina kararı
Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ve roketatar mühimmatı imha edildi
İsmail Kartal imzayı attı! Resmen Konyaspor'da
İşgalci İsrail'den Kudüs'te skandal karar! Bir cami için yıkım emri
Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 21 Aralık'ta tamamlamış olacağız
21 ilde FETÖ'ye operasyon!
Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı
Avrupa'da transfer döneminin şampiyonu Chelsea
Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı yorum! Ege ve Doğu Akdeniz'de oyunu değiştirebilir
17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13:00

İsrail'den Kudüs'te skandal karar! Bir cami için yıkım emri

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde bulunan bir caminin yıkılması için talimat verdi. 2011 yılında inşa edilen caminin "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkılması yönünde karar çıkardı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde 2011'de inşa edilen Bin Amr Camisi'nin yıkılması için talimat verildi.

Yıkım kararına gerekçe olarak söz konusu caminin "ruhsatsız inşa edildiğini" öne süren İsrail yönetimi, mahalle sakinlerine yürütmenin durdurulması talebiyle yasal yollara başvurmaları için 21 günlük süre tanıdı.

İsrail yönetimi, iki katlı cami için 2015'te de yıkım emri vermiş ancak uygulamamıştı.

YAHUDİ DERNEKLERİNİN HEDEFİNDEKİ MAHALLE

Silvan Mahallesi, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için çalışan Yahudi derneklerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Silvan'daki Filistinlilere ait evleri "satın almayı" hedefleyen bu derneklerin İsrail yönetimince "el altından" desteklendiği dile getiriliyor.

Mescid-i Aksa yakınında yer alan mahalledeki Filistinlilere ait evler zaman zaman İsrail tarafından "imar izni olmadığı" gerekçesiyle yıkılıyor.

İsrail'in Silvan'da yaşayan Filistinlileri bölgeden çıkarmak için çeşitli bahaneler ürettiği, diğer yandan da mahalleye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER