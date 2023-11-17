İsrail'den insanlık dışı plan! Filistin acı bilançoyu açıkladı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 42'inci gününde de şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN GAZZE'DEKİ İŞGALİ GÜNEY BÖLGELERE DE YAYMA SİNYALİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre Halevi, İsrail ordusunca işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyine girerek askerlerle bir araya geldi.

Burada askerlere seslenen Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halevi'nin bu açıklaması, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine, 15 Kasım'da havadan bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:11 Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı, ölü ve yaralılar var

16:56 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Avrupa Birliği'nden (AB) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

16:43 DSÖ: Son 4 gündür Gazze'deki yaralanma ve ölümlere ilişkin veriler bize ulaşmadı

16:41 İsrail, "salgın hastalıkların kendi topraklarına ulaşmaması" için 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne yakıt girişini kabul ettiğini duyurdu.

16:40 AB sözcüsü, mağduriyet açısından Filistin yerine, İsrail'i Ukrayna ile bir tuttu

15:27 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuğu kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürdü

15:00 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmesinin "büyük riskler "barındırdığını ve sivillerin korunmasının birinci öncelik olduğunu belirterek, "Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır." dedi

14:47 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: (İsrail) şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir.

14:47 New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, gazetenin İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberlerine, "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" ifadeleriyle tepki göstererek, istifa etti

14:12 Filistin İstatistik Merkezine göre, İsrail'in yerinden ettiği yüz binlerce Gazzeliden yaklaşık 400 bini güneye göç etmek zorunda kalırken 807 bini kuzeyde topraklarında tutunuyor

12:35 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi.

12:28 BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo İsrail'e suyu savaş silahı olarak kullanmaması ve Gazze'ye temiz su ve yakıt sağlaması çağrısı yaptı.

12:20 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara ilişkin, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

12:18 İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ederek insanları göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyini de işgal etme olasılığını masada tutuyor.

12:12 ABD'li gazeteci Jake Tapper, CNN'deki programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Irkçı ve Arap (Müslüman) karşıtı" politikalarını eleştirdi

12:09 Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İsrail ve Hamas arasındaki çatışmada sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

12:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

11:20 ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "kendini savunma hakkı olduğunu" belirttikleri İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

10:43 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de daha çok yakıt girişine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun sadece yardım tırları için değil hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu söyledi.

10:39 Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesinde kalan bebeklerin tahliyesini kolaylaştırmak için Mısırlı yetkililerle birlikte çalıştığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

09:58 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski İsrail Savunma Bakanı ve ülkede "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin üyesi Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin durdurulması için çağrıda bulundu.

09:31 ABD yönetimi, Gazze'deki Şifa Hastanesinin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in hastaneyi basmasını savunmaya devam ediyor.

07:31 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, iki Filistinli öldü, 3'ü ağır yaralandı.

06:50 Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

06:03 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

06:01 ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüdü.

04:51 ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi.

02:48 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

01:04 İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

01:02 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda açtıkları ateş sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli yaralandı.

00:08 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

00:02 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda açığının söz konusu olduğunu ve buradaki halkın geniş çapta açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.