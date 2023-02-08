İsrail'den gelen arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarına başladı

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan basın bilgilendirmesinde, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve ağır can ve mal kaybına sebep olan depremlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz." denildi.

Açıklamada, ilk depremin hemen ardından, dördüncü seviye alarm verilmesiyle birlikte, büyükelçiliğin girişimleriyle, Türkiye ve İsrail'in dışişleri bakanlarının ivedilikle iletişim kurduğu belirtildi.

Aynı gün, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Savunma Bakanlığının müşterek girişimi olan "Zeytin Dalları" insani yardım ekibinin afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım ulaştırmak üzere Adana'ya intikal ettiği anımsatılan açıklamada, "Öncü ekibin intikalinin ardından, 7 Şubat sabahı arama kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekip, arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli olan 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipmanla bölgeye ulaşmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ekibin ivedilikle afet bölgesine hareket ettiği belirtilerek, "Yarın (8 Şubat) itibarıyla tam teşekküllü bir sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin bölgeye ulaşması için de çalışmalar tamamlanmak üzeredir." ifadesi kullanıldı.