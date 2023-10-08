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08 Ekim 2023 Pazar 08:44:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 08:44:00

İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 265'e yükseldi

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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldi. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 265 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALANAN İSRAİLLİLERİN SAYISI 1864'E YÜKSELDİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKİ İSRAİLLİLERİ TAHLİYE EDİYOR

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

Etiketler : israil gazze saldırı
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