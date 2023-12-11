İsrail'den Megazi Mülteci Kampı'na saldırı: En az 25 Filistinli şehit oldu

İsrail'den Megazi Mülteci Kampı'na saldırı: En az 25 Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü.

AA'da yer verilen habere göre, Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in bombardımanı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'daki en-Nezle kasabasında da 2 kişiyi hedef alarak öldürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin İsrail güçlerinin dün gece Nezle'de hedef aldığı "Hala" ailesine ait evin enkazından 23 cenaze çıkardığı ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:27 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 80 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

17:19 Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsrail askerlerinden birinin arkadaşı olan Ariel Avramoviç, İsrail ordusunun savaşarak Gazze'deki eserleri kurtarmasının imkansız olduğunu söyledi.

17:13 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü.

17:02 Almanya'da, Ağustos 2022'de "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklinde açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında Berlin Savcılığının verdiği takipsizlik kararı Berlin Başsavcılığınca onaylandı.

16:54 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, İsrail'in saldırılarını artırmasının, hastanenin sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

16:00 Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın İsrail ile çatışmalardaki angajman kurallarını koruduğunu ancak İsrail'in saldırılarını genişlettiğini söyledi.

15:54 İsrail ordusunun teslim olan teröristler olduğunu iddia ettiği yarı çıplak onlarca Filistinliye ait görüntülerin, İsrail'in iddialarını çürüten çelişkilerle dolu olduğu fark ediliyor.

15:43 Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Gazze'deki insani durum ve çok sayıdaki ölüm konusunda büyük endişe duyduğunu söyledi.

15:22 İsrail saldırıları altındaki Gazze'den Tel Aviv bölgesine roketler atıldı, 1 İsrailli yaralandı

15:10 İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın, sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'i "ayaklarından asmakla" tehdit eden sözleri ülkede polemik yarattı

14:43 İsrail, Lübnan'ın iç kesiminde yer alan köye hava saldırısı düzenledi

14:33 İran: ABD Gazze'de çözümün değil soykırımın sürdürülmesinin parçası

14:07 İsrailli tanıklar, İsrail tanklarının kendi vatandaşlarını da öldürdüğünü bir kez daha doğruladı

13:47 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğü duyurdu

13:38 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

12:40 Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, Yunanistan ile Hollanda arasında oynanan kadınlar ragbi maçı öncesi, Yunanistan milli oyuncusu Eleftheria Angeli'nin grup fotoğrafında açtığı Filistin bayrağını sansürledi.

12:34 Lübnan'da Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

12:31 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını, dolayısıyla sivil kayıp sayısının arttığını belirtti.

12:31 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı bir binayı bombaladığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

12:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş, "BM Güvenlik Konseyinde ateşkes kararının aleyhine el kaldıranlar, bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır." dedi.

12:05 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkedeki İsrail mallarının listesinin çıkarılması ve hükümetin bu malların ithalatını önlemesi çağrısında bulundu.

11:46 Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ve Dr. Muhammed Alwali, bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelerek Kur'an'a Hizmet Derneği ile bir araya geldi.

11:47 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiler, silahlı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

11:36 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı.

11:32 İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu.

10:58 Katar, İsrail'in abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 116 ton insani yardım taşıyan 3 uçağı Mısır'a gönderdi.

09:34 ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu

09:11 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

07:00 İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

06:36 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi

03:44 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi

03:05 Filistinli sol partilerden, Filistin yönetimine "ABD ile ilişkileri dondurma" çağrısı

01:58 İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor

01:08 Lübnan 1 günlük tatil kararıyla Gazze için küresel grev çağrısına destek verdi

01:05 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

01:04 Washington Post: ABD kendi yasalarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

00:48 Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda Kongre kararını atlamayı savundu

00:38 Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası ve İsrail bunu yok edemez

00:35 Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini söyledi

00:16 İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

00:03 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdük, 44 askeri aracı imha ettik