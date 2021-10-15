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15 Ekim 2021 Cuma 12:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 13:09:00

İsrail'den ABD'ye uyarı: Siyasi sonuçları olur

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Bu konunun İsrail hükümeti için önemli siyasi sonuçları olabilir." uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'in İran'ın nükleer programıyla ilgili daha önce masada olmayan eylem planlarını ele aldığı bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Dışişleri Bakanı Lapid'in ABD ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkili, "Ziyaret sırasında (İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesine ilişkin) bir mutabakat olmazsa ne olacağı konusunda kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıldı ve şu ana kadar masada olmayan seçenekler tartışıldı." ifadesini kullandı. İsrailli yetkili, Blinken ile Lapid'in ne tür seçenekleri görüştüklerine dair bilgi vermedi.

Blinken-Lapid görüşmesinde ayrıca ABD'nin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının da gündeme geldiği kaydedildi.

Lapid'in ABD Dışişleri Bakanı'na Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılmasına karşı olduklarını dile getirerek, "Bu konunun İsrail hükümeti için önemli siyasi sonuçları olabilir." uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Blinken, Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile 13 Ekim'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ile devam eden nükleer müzakerelerde sürenin kısaldığını, diplomasinin başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin masada olacağını belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da kapatılan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılması planına da değinen Blinken, "Filistinlilerle bağları derinleştirmenin bir parçası olarak bir konsolosluk açma süreciyle ilerleyeceğiz." demişti.

Etiketler : Antony Blinken abd israil Filistinliler kudüs Yair Lapid
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