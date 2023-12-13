VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti
Sullivan İsrail'e gidiyor
Bakan Bayraktar: Yeni bir reform ve yatırım dönemini başlatıyoruz
İsrail'den ABD ile kriz itirafı... "Arada anlaşmazlıklar var"
Teröre geçit yok! 2 bin 67 terörist öldürüldü
#CANLI "Platin Global 100 Ödülleri 2023" sahiplerini buluyor
13 Aralık 2023 Çarşamba 20:24:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 20:24:00

İsrail'den ABD ile kriz itirafı... "Arada anlaşmazlıklar var"

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, ABD ile anlaşmazlıklar mevcut olduğunu ve Gazze'de ateşkes olmayacağını ifade etti.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze'de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.

Gendelman, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu nedenle buna izin vermeyeceklerini belirtti.

"Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir." ifadesini kullanan Gendelman, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti.

ABD'nin, Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını, ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, "Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES TASARISI BM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken 10 ülke tarafından reddedildi.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, dün gece 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle, ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Karşı çıkan ülkeler, İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay oldu.

Etiketler : Netanyahu biden abd israil
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX