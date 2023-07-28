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28 Temmuz 2023 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 19:29:00

İsrail'de yapılan anket gerçeği gözler önüne serdi: Halkta iç savaş korkusu!

Kaynak: AA

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İsrail'de siyasi ve toplumsal muhalefetin tepkilerine neden olan yargı reformu sonrasında yapılan ankette, ülkedeki vatandaşların çoğunun iç savaş korkusu yaşadığı sonucu ortaya çıktı.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin yaptığı ankete göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.

Anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 38'i iç savaş ihtimalinden çekinmezken, yüzde 4'ü anketi cevapsız bıraktı.

Ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı 24 Temmuz'da İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce İsrail askeri görevi bırakırken, ankette İsrail vatandaşlarının yüzde 49'unun bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiği" yer aldı.

İsrail vatandaşlarının yüzde 36'sı yargı reformunun "derhal durdurulması" gerektiğini düşünürken, yüzde 29'u da yasanın muhalefetle uzlaşı yoluyla kanunlaşmasını istiyor.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

Etiketler : isrial filistin israil iç savaş
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