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İsrail'de üst düzey güvenlik yetkililerinden Netanyahu'ya mektup: Vazgeçin
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22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:52:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:52:00

İsrail'de üst düzey güvenlik yetkililerinden Netanyahu'ya mektup: Vazgeçin

Kaynak: AA

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İsrail'de aralarında eski genelkurmay başkanları ile dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak) eski direktörlerinin de yer aldığı isimler, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, tartışmalı yargı düzenlemesinden vazgeçmesini talep eden mektup gönderdi.

İsrail basınındaki haberlere göre, eski genelkurmay başkanları Ehud Barak, Moshe Yaalon, Dan Halutz, eski Şabak direktörleri Nadav Argaman, Yuval Diskin ve Carmi Gilon, eski Mossad direktörleri Tamir Pardo, Nahum Admoni, Efraim Halevy, Shabtai Shavit ve Dani Yatom'un aralarında yer aldığı onlarca üst düzey isim, Netanyahu'dan yargı düzenlemesinden vazgeçmesi istedi.

Eski üst düzey güvenlik yetkililerinin Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, bu düzenlemenin, İsrail toplumunun temellerini sarstığı, insanları ikiye böldüğü, orduda çözülmeye yol açtığı ve ülkenin güvenliğine ölümcül zarar verdiği belirtildi.

Yargı düzenlemesinin İsrail'deki 75 yıllık toplumsal sözleşmeye aykırı olduğuna işaret edilen mektupta, hükümetin bu adımını protesto etmek için gönüllü yedek askerlik görevini bırakanların, milli sorumlulukla İsrail demokrasisini korumak için hareket ettiği vurgulandı.

Yedek askerlerin görevi bırakmasıyla ordunun ve ulusal güvenliğin gördüğü zarardan Netanyahu'nun sorumlu tutulduğu mektupta, Başbakan'dan bir an önce yasama süreçlerini durdurması ve İsrail toplumu ile Meclisi içinde geniş uzlaşı sağlaması talep edildi.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

Etiketler : Netanyahu İsrail İsrail olaylar
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