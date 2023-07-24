VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Meclis açılınca üzerimize düşeni yapacağız"
KKTC'de dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
Valilik, bakımevindeki skandal görüntüler sonrası harekete geçti: Faaliyetlerine son verildi
Türkiye'ye "nükleer enerji" mesajı: Tecrübe ve kazanımları paylaşmaya hazırız
Dezenformasyon Bülteni'nin 82'inci sayısı yayımlandı
Danimarka'da İslam düşmanlığı hortladı: İkinci kez Kur'an-ı Kerim yakıldı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:31:00

İsrail'de tartışmalı tasarıya yönelik protestolar devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce gösterici, İsrail bayraklarıyla Batı Kudüs'teki ana arterlerden Menachem Begin otoyolunu trafiğe kapattı.

İsrail polisi, göstericilere TOMA ile müdahale etti.

Polis, göstericilerin Meclis binasına yürüyüşünü engellemek için barikat kurdu.

Yargı düzenlemesi karşıtı protestoların odak noktası haline gelen Tel Aviv'in merkezindeki Kaplan Caddesi'nde de ellerinde İsrail bayraklarıyla yüzlerce kişi toplandı. Polis, göstericilerin geçişini engellemek için Kaplan Caddesi'nden kentin ana arteri Ayalon otoyoluna çıkan yolu kapattı.

Öte yandan yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, İsraillilere ülke genelinde sokaklara inme çağrısı yaptı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

Etiketler : İsrail Meclisi Yüksek Mahkeme protestolar
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Yeniden rekor peşinde!

Yeniden rekor peşinde!
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX