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İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar 35. haftasında
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02 Eylül 2023 Cumartesi 22:03:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 22:03:00

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar 35. haftasında

Kaynak: AA

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine karşı İsrail'in Hayfa kentinde gerçekleştirilen protesto gösterileri 35. haftasında devam etti. Binlerce İsrailli, bayraklar, yargı düzenlemesi karşıtı pankartlar, trampet ve düdüklerle Hayfa'nın işlek noktalarından Kermel Caddesi'nde toplandı. Göstericiler Kermel Caddesi'nden Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sembol haline gelen Hurib kavşağına doğru yürüdü.

Etiketler : israil netanyahu protesto
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