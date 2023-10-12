İsrail'de mühimmat krizi! Almanya'dan yardım talep ettiler
Kaynak: AA
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail'in, Hamas'ın saldırılarından dolayı Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat ve insansız hava aracı talep ettiğini bildirdi.
Pistorius, Brüksel'deki NATO toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunarak, "İsraillilerin yanındayız." dedi.
İsrail'in Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini, gelen taleplerin İsraillilerle görüşüleceğini ifade eden Pistorius, talep edilen 2 insansız hava aracını sağlayacaklarını, ayrıca sıhhi malzeme desteği konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.
- NATO İÇİN 35 BİN ASKER HAZIR TUTULACAK
Pistorius, ayrıca ülkesinin NATO'nun gelecekteki yeni caydırıcılık ve savunma stratejisi için 35 bin askeri çok yüksek hazırlık seviyesinde tutacağını vurgulayarak, "Bu, bölgesel savunma planlarının somut güçlerle desteklenmesi meselesidir. Fiilen her şeyimizi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.
Almanya, NATO'nun savunma stratejisi için 35 bin askerin yanı sıra 200'e yakın uçak, fırkateyn ve korvet sağlayacak.
Bu askerler 2025 yılından itibaren Avrupa'daki NATO kuvvetleri için hazır duruma getirilecek.
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