İsrail'de muhalefetten müzakereler için "reformu askıya alma" şartı

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, tartışmalı yargı reformu konusunda müzakerelere yeniden başlamak için Başbakan Binyamin Netanyahu'dan reform çalışmalarını 18 ay askıya almasını talep etti.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar 30'uncu haftasına girerken, muhalefet lideri Yair Lapid, tartışmalı yargı reformu konusunda müzakerelere yeniden başlamak için Başbakan Binyamin Netanyahu'dan reform çalışmalarını 18 ay askıya almasını talep etti.

Lapid parlamentoda yaptığı konuşmada, "Hükümet geniş bir fikir birliğine varmak istiyorsa, ispat yükü ona ait. Mevzuat dondurulmadığı sürece, diğer yasaları veya diğer anlaşmaları tartışmanın bir anlamı veya mantığı yok, çünkü hükümetin son anda yine kaçacağı çok açık" dedi.

İktidar ve muhalefet, bu yılın başlarında uzlaşı sağlamak üzere yargı reformu için müzakerelere başlamış, bu süre zarfında reform çalışmaları durdurulmuştu. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Başbakan Netanyahu, reform çalışmalarına yeniden hız vermişti.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Tüm muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.