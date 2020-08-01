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01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:24:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:24:00

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 71 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 71 bine yaklaşırken, can kaybı da 500'ü aştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 689 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 512'ye, vaka sayısının da 70 bin 970'e yükseldiği kaydedilen açıklamda, hastalardan 320'sinin durumunun ağır olduğu, toplam 43 bin 850 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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