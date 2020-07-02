  • BIST
    116896
  • Dolar
    6,8570
  • Euro
    7,7232
  • Altın
    388,8670
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu duyurdu! Başkan Erdoğan'dan 50 ev ücretini bağışladı
Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı
3 ismin üstünü çizdi!
Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
Nefesler tutuldu! Eylül ayında yeniden başlıyor
Sıcak hava dalgası geliyor
Ümit Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi: İş bulamıyorum ama eski halime dönecek değilim
Sömürgeci devleti İngiltere, Venezuela'nın Türkiye'ye göndereceği altınlara el koydu
'İnsansız mini tank' seri üretime geçiyor
Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs paniği yolcu fenalaştı, karantinaya alındı
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçakça paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden ...
Bakan Soylu duyurdu... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu
TikTok hakkında inceleme başlatıldı
İkranur'un babasından flaş sözler: Konuşmaması için öldürüldü
İngiltere'nin önde gelen şirketleri 12 bin kişiyi işten çıkaracak
AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Bakan Albayrak'a sosyal medyadan saldıranlardan biri firari FETÖ sanığı çıktı
Galatasaray yıldız futbolcusuna veda etti
İngiltere karantina uygulamasını kaldırıyor! 75 ülkenin içinde Türkiye de var
Fındık ihracatında başarı hikayesi sürüyor
Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...
Vaka sayıları artan Ankara'da valilikten flaş karar: 15 gün kısıtlama getirildi
Malezya'dan Türkiye'ye Ayasofya desteği
02 Temmuz 2020 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 13:00:00

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'e yaklaşırken, aktif vakalardaki sert yükseliş de devam ediyor.

İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 324'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 966 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 26 bin 452 olduğu ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca hastalardan 58'inin durumunun ağır olduğu, iyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 481'e ulaştığı aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISINDA SERT YÜKSELİŞ

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 8 bin 647'ye yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER