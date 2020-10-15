İsrail'de fare paniği: 50 kişiye bulaştı

Küresel olarak etkisini sürdüren Kovid-19 salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail’de yeni bir salgın alarmı verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyinde yer alan dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada derelerden su örnekleri alınacağı belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alınacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik “ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin” uyarısında bulundu.

(star.com.tr)