  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçici ateşkes
Fransa'da işçi sendikaları ve göçmenler Macron hükümetini protesto etti
İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Gaziantep'te 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Almanya'da Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi
MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki:
TFF Başkanı Özdemir: Kulüpler seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istiyor
TPAO: Rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır
Bakan Kurum'dan 'Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz' mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü
Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
17 Ekim 2020 Cumartesi 21:54:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 21:54:00

İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Covid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu oldu.

Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşıdı.

20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de 4 ayı aşkındır, Covid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

18 Eylül’de başlayan karantina gerekçesiyle halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.

Netanyahu hükümeti yasağın Covid-19 salgınını kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını dile getirmişti.

İsrail yönetimi bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER