İsrail'de koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

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01 Ekim 2020 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 11:14:00

İsrail'de karantinaya rağmen koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Kaynak: AA

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İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1571'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha Kovid-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı da 248 bin 133'e çıktı.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ayrıca, Kovid-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 68 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 68 bin 810'a ulaştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

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