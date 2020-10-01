İsrail'de koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

İsrail'de karantinaya rağmen koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Kaynak: AA
İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1571'e yükseldi.
Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha Kovid-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı da 248 bin 133'e çıktı.
Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Ayrıca, Kovid-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
AKTİF VAKA SAYISI 68 BİNİ GEÇTİ
Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 68 bin 810'a ulaştı.
İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.
Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.
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