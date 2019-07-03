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03 Temmuz 2019 00:42 | Çarşamba

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüyle ilgili gösterilerde 47 polis yaralandı

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı. 

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara neden oldu. 

Birçok farklı şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. 

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı. 

Protesto nedeniyle Tel Aviv'deki trafik kilitlenirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerde şu ana kadar 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı.

Netanyahu'dan göstericilere "yolları kapatmayın" çağrısı 

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Tekah'ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. 

Göstericilere yolları trafiğe açma çağrısı yapan Netanyahu, "Çözmemiz gereken birçok sorun olduğunu biliyorum. Bu sorunları çözmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Fakat sizlerden bir şey istiyorum. Yolları kapatmaya son verin." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. 

"Falaş" olarak da adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedeler sırasında 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi. 

AA

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