İsrail'de 8 Rus vatandaşı hayatını kaybetti

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarında 16 Rus vatandaşının öldüğü, 8 Rus vatandaşının ise kayıp olduğu belirtildi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Marina Ryazanova güncel kayıplarla ilgili açıklama yaptı. Ryazanova, "İsrail tarafının verilerine göre bugün saat 13:00 itibariyle ölen Rusya Federasyonu vatandaşımızın 16'ya yükseldiğini üzülerek belirtmek isteriz. Şu an konsolosluk departmanımız Rusya İçişleri Bakanlığı ile bilgilerin doğrulanması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Ryazanova, kayıp vatandaşlarının da olduğunu belirterek, "İsrail tarafının sunduğu güncellenmiş kayıp kişiler listesinde 8 Rus vatandaşı yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın esir olarak tuttuğu vatandaşlarıyla ilgili de bilgi veren Ryazanov, "İsrail yetkili makamlarından alınan bilgilere göre, İsrail vatandaşlığına da sahip en az bir Rus vatandaşı, Gazze Şeridi'ndeki Hamas esirleri listesinde yer alıyor" şeklinde konuştu.