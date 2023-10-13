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13 Ekim 2023 Cuma 22:27:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 22:27:00

İsrail'de 11 Ukrayna vatandaşı öldü

Kaynak: AA

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Ukrayna, İsrail'de 11 vatandaşının öldüğünü açıkladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de 11 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini, 9'undan da haber alınamadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren Ukrayna vatandaşlarına ilişkin basına açıklama yaptı.

Nikolenko, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de 11 Ukraynalının öldüğünü doğruluyor. 9 vatandaştan da haber alınamıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nikolenko, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1000'den fazla Ukrayna vatandaşının uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İsrail'den ayrılmak için yardım talebinde bulunduğunu aktarmış, 14 Ekim'de Romanya'ya ilk tahliye seferi için hazırlıkların yapıldığını kaydetmişti.

Nikolenko, yaklaşık 200 Ukraynalının da Gazze Şeridi'nden tahliye edilmek istediğini, ancak güvenlik sorunu nedeniyle bölgeden ayrılmanın mümkün olmadığını aktarmıştı.

Etiketler : UKRAYNA İSRAİL ÇATIŞMA
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