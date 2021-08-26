İsrail'den açık tehdit

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26 Ağustos 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 09:50:00

İsrail: Yeni bir operasyona hazırlanıyoruz

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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlandıklarını açıkladı.

İsrail, bir kez daha Gazze'ye saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi "Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlanıyoruz" dedi.

AA'nın İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a dayandırdığı habere göre, Kochavi, savaş muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Kochavi, "Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlanıyoruz ve arkasında kim olursa olsun İsrail'in egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nükleer programını durdurması için başka bir seçenek bulunmaması halinde ordunun İran'a karşı da askeri seçenek için hazırlıkları hızlandırdığını vurgulayan İsraiili Bakan, bu amaç için savunma bütçesi tahsis edildiğini aktardı.

Kochavi, Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 1,5 milyar şekel (yaklaşık 460 milyon dolar), 2022 yılı için de 1 milyar şekelden (yaklaşık 310 milyon dolar) fazla ödenek aldığını dile getirdi.

İran'ın bölgedeki deniz faaliyetlerine karşı koyma planlarıyla ilgili ise Kochavi, İsrail ordusunun İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu azaltmak için sistematik ve çeşitli şekillerde çalıştığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Gazze israil İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi
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