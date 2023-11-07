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İsrail vahşeti, Batı Şeria'da da sürüyor: 44'ü çocuk 147 Filistinli şehit oldu
07 Kasım 2023 Salı 22:20:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 22:20:00

İsrail vahşeti, Batı Şeria'da da sürüyor: 44'ü çocuk 147 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin, Hamas'ın denetimi dışındaki Batı Şeria'da, aralarında 44 çocuğun bulunduğu 147 Filistinlinin şehit olduğu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dujarric, Mısır hükümetinin, Gazze'ye insani yardımla ilgili bir BM teknik heyetinin destek sağlamasını kabul ettiğini belirterek, İsrail tarafındaki yardım giriş noktalarının hala kapalı olduğunu kaydetti.

"Gazze'deki BM tesislerindeki aşırı kalabalık önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor" diyen Dujarric, 22 bin kişinin sığındığı Han Yunus Eğitim Merkezi'nde her 600 kişi için sadece tek bir tuvalet bulunduğu bilgisini paylaştı.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 147 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin, Hamas'ın denetimi dışındaki Batı Şeria'da, aralarında 44 çocuğun bulunduğu 147 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Batı Şeria'da, yerleşimcilerin ise 8 kişiyi öldürdüğünü aktaran Dujarric, bölgede 900 kişinin ise yerleşimcilerin şiddeti ve kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildiğine dikkati çekti.

PARİS KONFERANSI'NA GRİFFİTHS KATILACAK

Dujarric, Fransa'da, Gazze için 9 Kasım'da düzenlenecek uluslararası konferansta, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Genel Sekreter Antonio Guterres'i temsil edeceğini açıkladı.

Etiketler : gazze batı şeria israil vahşet
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