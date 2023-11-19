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İsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı
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19 Kasım 2023 Pazar 08:18:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 08:18:00

İsrail uçakları Han Yunus ve Nusayrat kamplarına bombardıman düzenledi: 15 ölü

Kaynak: AA

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İsrail uçaklarının Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA 2 ASKERİNİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında iki askerin daha öldüğü belirtildi.

Bir askerin de dün Gazze içindeki bir çatışmada yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı askerin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Etiketler : israil gazze kamp bombardıman
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