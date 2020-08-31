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31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31:00

İsrail uçağı BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak

Kaynak: AA

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İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması imzalamasının ardından Suudi Arabistan'ın hava sahasının Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuş için kullanılacağı bildirildi.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gidiyor.

El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.

Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtti.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın ardından Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Öte yandan heyeti taşıyacak Kiryat Gat adlı uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice "barış" yazısı yapıştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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