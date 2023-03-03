İsrail, Türkiye'deki depremzedeler için 630 çadır gönderdi
Kaynak: AA
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çadırlar, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Mashab) aracılığıyla Adana'ya ulaştırıldı.
Çadırların, İsrail'in Türkiye'deki Büyükelçi Yardımcısı Nadav Markman'ın da katıldığı törenle, AFAD yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Yardımın, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in yaklaşık iki hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından ve bölgede hüküm süren olumsuz hava koşullarında çadır ihtiyacının gündeme gelmesi üzerine yapıldığı kaydedildi.
Çadırların, depremden etkilenen bölgelerden Osmaniye'de kurulacağı aktarıldı.
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