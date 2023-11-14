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14 Kasım 2023 Salı 20:55:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 20:55:00

İsrail tekrar Guterres'i hedef aldı: “Genel Sekreter olmayı hak etmiyor”

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alarak, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor” dedi.

İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Guterres'i BM'yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, "Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi. Guterres, tüm özgür uluslar gibi, açık ve yüksek sesle 'Gazze'yi Hamas'tan kurtarın' demelidir" dedi.

İSRAİL, GUTERRES'İ İKİ KEZ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha önce Guterres'e BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : BM GUTERRES İSRAİL GAZZE FİLİSTİN NETANYAHU
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