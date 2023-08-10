VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun
10 Ağustos 2023 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:36:00

İsrail, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "an meselesi" olduğunu iddia etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda bir anlaşmaya varmanın "an meselesi" olduğunu öne sürdü.

Yedioth Ahronot gazetesinin çevrimiçi haber sitesi Ynet'e konuşan Cohen, İsrail-Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirmeye "ramak kaldığını" ve bir "an meselesi" olduğunu iddia etti.

"Anlaşmanın ABD'nin de çıkarına olduğunu" savunan Cohen, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi bir başarı istiyor." dedi.

İsrailli Bakan, "Amerikalılar da ekonomiyle ilgileniyor ve ABD ile Suudiler arasında bir anlaşma enerji maliyetlerini düşürebilir. Suudiler de İran'a karşı savunma arıyor." şeklinde konuştu.

Cohen, "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in çıkarlarının birleştiği bir noktadayız, bu nedenle basında çıkan ve dokuz aydan bir yıla kadar bir anlaşma olabileceğinden bahseden haberler bana doğru geliyor." dedi.

ABD: NORMALLEŞMESİ KONUSUNDA ANLAŞILAN BİR ÇERÇEVE YOK

Cohen'in Riyad ile normalleşme ihtimaline ilişkin çizdiği olumlu çerçevenin, ABD yönetiminden aksi yönde yapılan açıklamanın ardından gelmesi dikkati çekti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını içeren bir anlaşmanın geniş hatları üzerinde uzlaştığını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, dün yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin aksine anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı.

Kirby, "Bu haber sanırım bazı insanlarda görüşmelerin gerçekte olduğundan daha ileri ve kesin bir aşamada olduğu izlenimini bıraktı." ifadesini kullanmıştı.

Kirby, "Buna varmadan önce yapılması gereken birçok görüşme var. Uzun lafın kısası, üzerinde anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi yok. Normalleşmeyi veya bizim ve dostlarımızın bölgede sahip olduğu diğer güvenlik hususlarını düzenlemek için mutabık kalınan bir çerçeve yok." demişti.

Etiketler : israil suudi arabistan normalleşme körfez
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX