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05 Ocak 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:30:00

İsrail savunma bakanından "Gazze'nin sivil yönetimi Filistinlilere bırakılacak" öngörüsü

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Galant, İsrail'in, saldırıların ardından Gazze'nin yönetimiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

"İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır." ifadesini kullanan Galant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi.

Galant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, "Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi" şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

Mısır'ın, Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Galant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin, Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.

KAN, İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden üst düzey bir yetkilinin, Galant'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer verdi.

Buna göre ismi verilmeyen üst düzey yetkili, savunma bakanının konuyla ilgili basına yaptığı açıklamanın, bir öneriden başka bir şey olmadığını, bu konuyla ilgili kararların medya aracılığıyla değil, siyaset ve güvenlik işlerinden sorumlu kabinede alınacağını belirtti.

Etiketler : israil gazze yönetim filistinli
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