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30 Kasım 2020 Pazartesi 18:04:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 18:04:00

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın birçok bölgesinde alçak uçuş yaptı

Kaynak: AA

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İsrail savaş uçaklarının Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde alçak uçuş yaptığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut ve bazı banliyöleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti ve İklim et-Tuffah bölgelerinde de alçak uçuşlar yaparak ses duvarını aşan İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneydoğusundaki Hasbiya ve Argub bölgelerinden, Lübnan-İsrail sınırındaki Hermon Dağı ve Suriye'nin Golan Tepelerine kadar yoğun biçimde bu şekilde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kenti ve Cezzin bölgelerinin yanı sıra Cebil, El-Metn ve Kisravan ile Beyrut'un kuzeyindeki bölgelerde de alçak uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Lübnan ordusu zaman zaman İsrail'e ait savaş ve keşif uçaklarının hava sahasını, İsrail botlarının da karasularını ihlal ettiğini duyuruyor.

Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için ekim ayında başlayan müzakereler kapsamında 2 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan turun belirsiz bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ertelenmesi kararının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından gelmesi ise dikkati çekmişti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Etiketler : lübnan isra abd
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