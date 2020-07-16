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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:42:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:42:00

İsrail savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor

Kaynak: AA

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İsrail, UCM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen savaş suçları hakkında soruşturma açması halinde gözaltına alınabilecek yüzlerce asker ve istihbarat yetkilisinin isimlerinin yer aldığı gizli bir liste üzerinde çalışma yürütüyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açması durumunda yurt dışında gözaltına alınabilecek 200 ila 300 asker ve istihbarat yetkilisinin isimlerinin yer aldığı gizli bir liste üzerinde çalışıyor.

Listenin ortaya çıkmasının bu isimleri riske atabileceği endişesiyle liste üzerinde büyük bir gizlilik perdesi olduğu belirtilirken, UCM'nin bu durumu söz konusu kişilerin soruşturma konularına dahil olduğunun resmi bir itirafı olarak değerlendirebileceğinden endişe ediliyor.

Haberde, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılardan itibaren Filistin topraklarında savaş suçu işlendiği şüphesiyle Hamas ve İsrail hakkında soruşturma açılması talebinin, UCM tarafından onaylanıp onaylamayacağına ilişkin kararın yakında açıklanabileceğine işaret ediliyor.

Yargılanacak ilk kişilerin karar vericiler ve sorumlular olması bekleniyor

Uluslararası hukukçulara göre, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı 2014 zaman dilimi baz alınacak olursa, yargılanacak ilk kişilerin karar vericiler ve sorumlular olması bekleniyor.

Bu durumda söz konusu kişiler arasında Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma bakanları Moşe Yalon, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett, eski Genelkurmay başkanları Benny Gantz ve Gadi Eizenkot, şu anki Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile eski İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yoram Cohen ve Şin-Bet'in mevcut başkanı Nadav Argaman da yer alıyor.

Haberde ayrıca söz konusu listenin uzunluğuna dikkati çekilerek, daha düşük rütbeli kişilerin hatta yerleşim yerlerinde inşaat izini verilmesine dahli olan yetkililerin dahi bu listede yer alabileceği ifade ediliyor.

UCM Başsavcısı Bensouda, ocak ayında İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili UCM'nin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ön inceleme dairesinden karar vermesi talebinde bulunmuştu.

İsrail basını, UCM'nin Bensouda'nın talebine önümüzdeki günlerde cevap verebileceğini yazmıştı.

İsrail'in 2014'te Gazze'ye karadan, havadan ve denizden başlattığı 51 gün süren saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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