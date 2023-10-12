12 Ekim 2023 Perşembe 14:43:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 14:43:00
İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını vurdu
Son Dakika Haberleri.. İsrail, Gazze'nin ardından Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını vurdu.
İsrail, Gazze'nin ardından Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını vurdu.
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