İsrail'den insanlık dışı talimat: Yaralanan Filistinliler tedavi edilmeyecek

İsrail-Hamas çatışması 6. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail-Hamas çatışması 6. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor. Çok sayıda sivil can kayıpları yaşanıyor.

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası bombardımana devam ediyor. İsrail yeni açıklama yaparak, "Ya İsrail'in yanında yer alırsınız ya da teröristler ile bir olursunuz." dedi. Siviller bombaların hedefi. Çok sayıda ölü ve yaralı var..

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

UNOCHA Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

FİLİSTİNLİLER TEDAVİ EDİLMEYECEK!

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.