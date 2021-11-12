İsrail Rusya'yı mı vurdu?

İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, 8 Kasım'da Suriye'de rejim kontrolündeki Humus ve Tartus'a bir harekat gerçekleştirdi.

Rejim kaynakları, Rus ve rejim hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediğini duyurdu.

Askeri bir kaynak SANA'ya verdiği demeçte, İsrail'in Pazartesi akşamı Lübnan yönünden Suriye'ye hava saldırıları düzenleyerek Humus ve Tartus bölgelerindeki bazı noktaları hedef aldığını söyledi.

İSRAİL RUSYA'YI MI VURDU?

Ancak ortaya çıkan yeni görüntülerde, Tartus'taki Rus Donanması üssünden dumanlar yükseldiği açık bir şekilde görülüyor. Dumanın birkaç yüz metreye yayılmış olması, ciddi bir sorun olduğunu açıkça gösteriyor.

Uzmanlar söz konusu dumanın bir yangın veya patlamanın bir sonucu olduğunu tahmin etse de, duman merkezlerinin uzaklığı farklı soruları da beraberinde getirdi.

Rus basınında Avio.pro'da yer alan bir uzman görüşünde, "Herhangi bir yangın belirtisi yoktur, ayrıca dikkat ederseniz, duman, yabancı savaş gemilerinden limanın görünürlüğünü engellemek için yapılıyor olabilir. Bunun neyle bağlantılı olduğunu tahmin etmek zor, ancak Rus ve rejim güçlerinin gemilerin ve uçakların keşif yapmasını engellemeye çalışmış olması muhtemel.' dedi.

Rus tarafı bölgede herhangi bir askeri tatbikat olduğunu açıklamamıştı ve Tartus limanındaki durumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.