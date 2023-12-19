19 Aralık 2023 Salı 08:33:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 08:33:00
İsrail, Refah kentine saldırdı: 25 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor...
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