İsrail polisine saldırı: 4 yaralı
Kaynak: AA
İsrail'de 26 yaşındaki bir şüphelinin aracını polislerin üzerine sürdüğü, olayda biri ağır 4 polisin yaralandığı belirtildi.
The Jerusalem Post'un haberine göre, olay sabahın erken saatlerinde İsrail'in merkezinde yer alan bir kontrol noktası yakınındaki Kochav Yair'de yaşandı.
26 yaşındaki bir şüphelinin aracını polislerin üzerine sürdüğü olayda 1 polis ciddi şekilde, 3 polis de orta derecede yaralandı.
Şüpheli güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, araçla kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.