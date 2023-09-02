VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor: Açılış için tarih verildi
Çin Dışişleri Bakanı'ndan küresel iş birliği ve çok taraflılık çağrısı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Irak Başbakanı'ndan 'operasyon' talimatı
AFAD'dan turuncu kodlu uyarı: Şiddetli sağanak yağış geliyor
ABD ve Fransız savunma bakanları Nijer'i görüştü
02 Eylül 2023 Cumartesi 18:53:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 18:53:00

İsrail polisinden eylemcilere gerçek mermili müdahale

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail polisi Eritrelilerin Tel Aviv'deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail'in Tel Aviv kentinde Eritreli göçmenlerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına İsrail polisi gerçek mermiyle müdahale etti. Olayda 30'u polis 150'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'de yaşayan Eritreli yönetim karşıtı yüzlerce sığınmacı, Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliği protesto için sokağa çıktı.

İsrail polisi, ülkelerindeki yönetime karşı Eritre Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen etkinliğin yapıldığı alana yürümek isteyen göstericileri engelledi.

Polis bariyerini aşan protestocular, gösterilere engel olan İsrail polisi ile çatıştı.

İsrail polisi, "yasa dışı" olarak tanımladığı protestodaki Eritreli kalabalığa gaz bombası, tazyikli su, cop ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etti.

İsrail emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda çevredeki mağaza, mülk ve polis araçlarına zarar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, polis güçlerine taş ve yabancı cisimlerle saldıran protestocuların şiddeti sonucu 30 polisin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında polis memurlarının, "kendilerini tehlike altında hissetmeleri nedeniyle" protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı ifade edildi.

Gün boyu süren olaylarda Eritreli 39 protestocunun da gözaltına alındığı bildirildi.

Bölgede hazır bulunan yoğun güvenlik gücüne takviye olarak yüzlerce polisin daha konuşlandırıldığı ve kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail medyasının hastane kaynaklarından aktardığına göre, polisin müdahalesinde 19'u ağır en az 120 kişi yaralandı.

İSRAİL'DEKİ AFRİKALI GÖÇMENLER

İsrail İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Göç İdaresi'nin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Bu kişilerin çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlike hukuki olarak tanınmasına rağmen, İsrail bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise uzun yıllardır beklemede.

Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1 gibi çok düşük bir seviyede.

Etiketler : israil afrika eylem
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
İlk aile pozu

İlk aile pozu
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX