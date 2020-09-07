İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

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07 Eylül 2020 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 10:50:00

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek hoparlör yerleştirdi

Kaynak: IHA

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İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek duvarlarına hoparlör yerleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresinin bunu reddettiği belirtildi.

İsrail polislerinin bugün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edildi.

FANATİK YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Mescid-i Aksa'da gergin bir hava olduğuna dikkati çeken Vakıflar İdaresi, ayrıca 54 fanatik Yahudi'nin de El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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