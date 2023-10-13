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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti
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13 Ekim 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 13:45:00

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

Kaynak: AA

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarının gölgesi altında altında Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınıyor.

İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.

İSRAİL POLİSİNDEN GAZ BOMBALI MÜDAHALE

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Hamas, 13 Ekim'i 'Gazap Günü' ilan etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin yükselmesi bekleniyor.

Etiketler : israil polis mescidi aksa filistinli gaz bombası
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