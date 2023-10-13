İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti
Kaynak: AA
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor.
İsrail'in saldırılarının gölgesi altında altında Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınıyor.
İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.
#SONDAKİKA 24 TV ekibi Mescid-i Aksa'da. Cuma namazına gelenlere gaz bombası ve atlı polislerle müdahale ediliyor. Son durumu 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek (@ilaydaaycicekk) ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney (@ugurtuney) aktarıyor. pic.twitter.com/gBpoLbOL72— 24 TV (@yirmidorttv) October 13, 2023
İSRAİL POLİSİNDEN GAZ BOMBALI MÜDAHALE
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
Hamas, 13 Ekim'i 'Gazap Günü' ilan etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin yükselmesi bekleniyor.
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