İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarının gölgesi altında altında Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınıyor.

İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.

#SONDAKİKA 24 TV ekibi Mescid-i Aksa'da. Cuma namazına gelenlere gaz bombası ve atlı polislerle müdahale ediliyor. Son durumu 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek (@ilaydaaycicekk) ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney (@ugurtuney) aktarıyor. pic.twitter.com/gBpoLbOL72 — 24 TV (@yirmidorttv) October 13, 2023

İSRAİL POLİSİNDEN GAZ BOMBALI MÜDAHALE

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Hamas, 13 Ekim'i 'Gazap Günü' ilan etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin yükselmesi bekleniyor.