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10 Ekim 2021 Pazar 22:18:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 22:18:00

İsrail polisi Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Müslüman mezarlarını tahrip etmesini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Filistinli bir grup, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Yusufiye Mezarlığı'nda akşam namazı kıldı.

Namazdan sonra, Kudüs Belediyesinin Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirleri tahrip etmesini protesto eden Filistinli gruba İsrail polisi, ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

2 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 2 Filistinlinin ses bombalarıyla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralılardan birinin Kızılaya bağlı ilk yardım çalışanı olduğu ve her iki yaralının da olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

Etiketler : Filistinli Kudüs Mescid-i Aksa Doğu Kudüs
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