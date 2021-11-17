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17 Kasım 2021 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 20:37:00

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesindeki Avusturya Misafirhanesi (Austrian Hospice) yakınında meydan gelen olayda, 2 İsrail polisinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ateş edilerek "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ve Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail polisince ateş açılarak vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını bir süreliğine kapattı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Etiketler : israil doğu kudüs mescidi aksa
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