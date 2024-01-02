02 Ocak 2024 Salı 13:34:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 13:34:00
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
- Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'lı teröristler 7 noktada çatıştı
- "Gazze'deki saldırıların beklenen maliyeti 58 milyar dolar"
- Tokyo'da pistte yanan uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi
- İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek
- İsrail basınına göre, İsrail ordusu Gazze'yi aşiretlerin yönettiği bölgelere ayırmayı planlıyor