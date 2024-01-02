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02 Ocak 2024 Salı 13:34:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 13:34:00

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini duyurdu.

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Etiketler : israil gazze saldırı
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