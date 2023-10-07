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07 Ekim 2023 Cumartesi 08:24:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 08:24:00

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

Kaynak: AA

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı.

Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

Etiketler : İsrail Roket fırlatma Gazze roket saldırısı İsrail hedef alınıyor Abluka altında
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