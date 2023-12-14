İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu sabah Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şumira bölgesine doğru roket fırlatıldı.

Açıklamaya göre, saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri yerleşkeleri vurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 104 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.