İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.
Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, İsrail ordu sözcüsü, ülkenin kuzey sınırında güvenlik problemi yaşandığını, bu bölgede yaşayanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.
KARŞILIKLI ATEŞ AÇILDI
İsrailli N12 televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri ile Lübnan sınır hattındaki militanlar arasında karşılıklı ateş açıldı.
İSRAİL BÖLGEYE TAKVİYE KUVVET GÖNDERDİ
Öte yandan, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinin hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin ölmesinin ardından Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini açıklamıştı.
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