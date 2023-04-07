İsrail ordusu Lübnan sınırında teyakkuza geçti
Kaynak: AA
İsrail ordusu Lübnan'dan atılan roketlerin ardından kuzey sınırında teyakkuza geçti.
İsrail'den yapılan açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığı ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği duyurulmuştu.
İsrail ordusu saldırı sonrası bölgede önlem aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
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