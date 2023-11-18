İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı."

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.

Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

İSRAİL, GAZZE'DE YAŞLILARIN BARINMA VE BAKIMI İÇİN HİZMET VEREN VEFA HASTANESİ'Nİ BOMBALADI



Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA 1 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 FİLİSTİNLİYİ YARALADI



Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NDE MAHSUR KALANLAR 8 GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ BİNLERCE İNSANIN HAYATINDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU



Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." uyarısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin hastaneyi sıkı askeri kuşatma altına aldığı ve içerideki vatandaşları yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı kaydedilen açıklamada, "İşgalciler, hastanenin merkezi eczanesinin kontrolünü ele geçirerek burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in girmesine izin verdiği su ve yiyeceklerin binlerce kişiden sadece çok azı için yeterli olduğu belirtilerek, yaralı, hasta ve çocukların her an ölüm tehlikesiyle yüzleştiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletlere, hastanede mahsur kalanların hayatlarını kurtarmak ve onlara koruma sağlamak için acil hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DAN "HAVADAN KARAYA" FIRLATILAN BİR FÜZENİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya bir füzenin, hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şimdiye kadar 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.